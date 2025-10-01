Rajvir Jawanda Health: ਫੋਰਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ; ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

Rajvir Jawanda Health: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵੰਧਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।
Rajvir Jawanda Health: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵੰਧਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਵੀਰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਐਮਆਰਆਈ ਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਵੰਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BMW ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਜੋ ਪਿੰਜੌਰ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਪਿੰਜੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬਲਦ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਾਈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ
ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਕ ਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਜਵਾਂਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਕਬਲਾ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਰਨੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਮਿੰਡੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ 2 ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ।
ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ BMW ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਧੀ ਹੇਮੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।