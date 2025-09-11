ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ
Barnala News: ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵਾਈ.ਐਸ. ਸਕੂਲ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਐਲਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:07 PM IST

Barnala News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਮਕਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਗੁਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵਾਈ.ਐਸ. ਸਕੂਲ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿੱਚ ਐਲਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਹਰਗੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ।

ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 100, 200 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਬੈਨਿਥ ਨੇ ਇਸ ਨਿਹਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਰਗੁਣ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।

ਹਰਗੁਣ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

