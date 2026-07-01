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ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Bathinda Accident News: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜ ਮੇਲ ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 01, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:48 AM IST
ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
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