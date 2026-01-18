ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸੇ

Khanna News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਅਲਾਇੰਸ ਭੱਠੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸ ਗਏ।
Khanna News: ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਅਲਾਇੰਸ ਭੱਠੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਅਲਾਇੰਸ ਭੱਠੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸਐਚਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੱਠੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪਿਘਲਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੱਠੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
