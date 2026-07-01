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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਤਿਆ

France vs Sweden World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਿਲਚਸਪ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 01, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:00 AM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਤਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਤਿਆ
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