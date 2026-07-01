ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਰਾਂਸ ਜਿੱਤਿਆ

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France vs Sweden World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਿਲਚਸਪ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਟੀਮ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ 45ਵੇਂ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬਾਰਕੋਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਕਲ ਓਲੀਸੇਹ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੋਚ ਡਿਡੀਅਰ ਡੇਸ਼ੌਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਰਾਗੁਏ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ: ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (10 ਗੋਲ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਰੋਨਾਲਡੋ (8 ਗੋਲ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 6 ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਲਈ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੁਸਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਗੋਲ ਅਮਾਦ ਡਿਆਲੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।