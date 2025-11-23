BBMB ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ…ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

Raja Warring on Central Government: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ — ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦੀਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ —"ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ-ਬੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਲੜੀਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਤਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ।