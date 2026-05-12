Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3214647
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ’

Punjab Police Technology: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 12, 2026, 07:42 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ’

Punjab Police Technology: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦ੍ਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 259 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1,700 ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 1,007 ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਕੈਂਪ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਵੈਲਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 12 ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟ੍ਰੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹3,500 ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੈਦ ਹੋਇਆ।
ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿੱਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਾਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਲੱਕੀ’ ਓਬਰੌਇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਨੇ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਹੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਸ਼ ਲੂਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ₹1.08 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 982 ਫਿਕਸਡ ਕੈਮਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 15 ਪੈਨ-ਟਿਲਟ-ਜ਼ੂਮ ਕੈਮਰੇ ਸਰਗਰਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਸ਼ਿਅਲ  ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ 20 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹਾਟਸਪੌਟ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ‘ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ', 'ਵਾਈਟ ਐਸਯੂਵੀ', ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਵਹੀਕਲ ਸਪੀਡ'  ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।”

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਗਾਤਾਰ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਭੀੜ ਬਣਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਅਲਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਲੰਧਰ) ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਡਾਟੇ (raw data) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸਿੰਗਲ ਪੇਨ ਆਫ਼ ਗਲਾਸ ’ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਟਸਪਾਟ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੈਂਸਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ GIS-ਮੈਪਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’, ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (PCR), ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7–8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 259 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 1,700 ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ  (ITMS) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 46 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Integrated Command and Control CentrePunjab Police Technologypunjabi news

Trending news

Aman Arora
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
Ludhiana Firing Incident
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Mobile Snatching Incident
ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਿਆ; ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਉਤੇ ਘੜੀਸਿਆ
Bilaspur News
मेहला में मजदूरों का फूटा गुस्सा! 26 हजार वेतन और लेबर कोड वापस लेने की उठी मांग
Jagtar Singh Hawara
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Ferozepur news
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸੀਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਪਾਰੀ
PSEB 12th Result 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਤੀਜਾ; ਇੰਝ ਚੈਕ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਲਟ
Shimla News
PM मोदी की ‘सोना न खरीदने’ की अपील से ज्वेलर्स परेशान, कारोबार ठप होने का डर
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ;ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ
neet ug 2026
NEET 2026 ਰੱਦ! ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? NTA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ