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ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Ludhiana Snatching Gang News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 26, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:26 AM IST
ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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