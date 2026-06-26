/ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

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Ludhiana Snatching Gang News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਏਡੀਸੀ ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਸੀਪੀ-1) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਬੂ (38) ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 2017 ਤੋਂ ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ, ਖੋਹ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਬੂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਫਲਤਾ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਧਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਚੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੈ।