Machhiwara News: ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Machhiwara News (ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇਵੋ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਚੂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੂਚਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਚੂਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਚੂਚੇ ਦੇ ਕਰੇਟ ਮਾਛੀਵਾਡ਼ਾ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ 200 ਚੂਚਾ ਟੈਂਪੂ ਵਿਚ ਉਤਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 200 ਚੂਚੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਚੂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਚੂਚਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।