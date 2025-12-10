Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3036367
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Tarn Taran gangwar News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਤੀਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮੱਛੀ ਗਰੁੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਪਰ ਗਈ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:40 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

Tarn Taran gangwar News: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੂਨੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਤੀਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮੱਛੀ ਗਰੁੱਪ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਪਰ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Tarn Taran NewsGangwarpunjabi news

Trending news

Tarn Taran News
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
Sangrur
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ
CM Bhagwant Mann
ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੌਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ- CM
Sirmaur news
सिरमौर में बड़ा धमाका, 72 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत
IND SA New Chandigarh
ਭਲਕੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah
ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ...ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ; ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸ਼ੋਅ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼
Bilaspur News
घुमारवीं में शादी–समारोह अब बिना अनुमति नहीं, 2,000 रुपये सफाई शुल्क अनिवार्य
amritsar news
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
mandi news
11 दिसंबर को मंडी में बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम भारी वाहनों पर रोक, कई मार्ग होंगे वन-वे
Ludhiana News
KMM ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ