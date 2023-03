Goldy Brar news: ब्रिटेन में छिपा है गैंगस्टर गोल्डी बरार? पुलिस द्वारा यूके सरकार को भेजा गया पत्र

Gangster Goldy Brar in UK news: बॉलीवुड के सलमान खान बीते कई दिनों से चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि पहले उन्हें जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने धमकी दी और फिर अभी हाल ही में उन्हें एक धमकी भरी ईमेल (Salman Khan Threat news) मिली. बता दें कि 18 मार्च को सलमान खान को एक धमकी भरा ईमेल मिला. ऐसे में दावा किया जा रहा है कि यह ईमेल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Moosewala murder case) के मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ की तरफ से भेजा गया था.

इस दौरान मुंबई पुलिस को इस ईमेल का यूके कनेक्शन मिला है और बताया जा रहा है कि यह मेल ब्रिटेन से किसी ने भेजा है. हालांकि पुलिस को शक है कि यह धमकी भरा ईमेल किसी और ने नहीं, खुद गोल्डी बराड़ ने ही भेजा है.

इस संबंध में मुंबई पुलिस ने इंटरपोल की मदद मांगी है और पुलिस द्वारा कानूनी माध्यम से ब्रिटेन सरकार को एक अनुरोध पत्र भी भेजा गया है जिसमें मुंबई पुलिस ने यूके प्रशासन को मामले से संबंधित जानकारी प्रदान की है. इसके साथ ही यूके में उस स्थान का भी उल्लेख किया गया है जहां से शक है कि ईमेल भेजा गया था. वहीं पुलिस ने यूके सरकार को आईपी एड्रेस के बारे में भी बताया है.

बता दें कि मुंबई पुलिस को शक है कि गोल्डी बरार ने ही यह ईमेल भेजा था. यहां यह बताना जरुरी है कि अब तक ब्रिटेन सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है लेकिन सूचना मिलने के बाद अगर यह शक सच निकला तो मुंबई पुलिस गोल्डी बराड़ को भारत लाने की कोशिश कर सकती है.

गौरतलब है कि हाल ही में सलमान खान के एक करीबी को धमकी भरा ई-मेल (Salman Khan Threat news) मिला था, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के हालिया इंटरव्यू का जिक्र था. गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अभिनेता को मारना उसके जीवन का लक्ष्य है.

सलमान खान के मैनेजर प्रशांत गुंजालकर को मिले धमकी भरे ईमेल में कहा गया कि गोल्डी को सलमान खान से बात करनी है. पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि "सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जरुर देखा होगा लेकिन यदि उन्होंने नहीं देखा, तो अवश्य देखना चाहिए. इस पत्र के बाद उनके मैनेजर ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई.

