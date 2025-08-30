ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ

Dera bassi News: ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ, ਸਾਧਾਪੁਰ, ਢੰਗਡੇਰਾ, ਸਰਸੀਨੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ।
Dera bassi News: ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਜੂਰ ਮੰਡੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰ-ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।