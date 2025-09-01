ਉਫ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ

Sirsa News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 21,900 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 23,160 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਹਲਾ-ਚੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 42,046 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43,872 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Sirsa News: ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 21,900 ਕਿਊਸਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 23,160 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਹਲਾ-ਚੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 42,046 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 43,872 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦਪੁਰ ਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 10,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 12,500 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਟੂ ਵਿਰ ‘ਤੇ 22,380 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 4,510 ਕਿਊਸਿਕ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12 ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।