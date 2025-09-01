Ghaggar River: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
Ghaggar River: ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

Ghaggar River: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਘੱਗਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:57 AM IST

Ghaggar River: ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਘੱਗਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੌਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 45343 ਕਿਊਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੌਂ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੌਂ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਦੋ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟ ਤਿੰਨ ਇੰਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਕਾਜ਼ਵੇਅ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਸਾਢੇ 11 ਫੁੱਟ ਸੀ ਸੋ ਕਿ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਤੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਘੱਗਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ (ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

;