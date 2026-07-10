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ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਿਹੈ; ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ

Ghaggar River News: ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 10, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:04 PM IST
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵਹਿ ਰਿਹੈ; ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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