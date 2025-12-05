Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3030486
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗਾਂ ਲੁੱਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:57 PM IST

Trending Photos

ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗਾਂ ਲੁੱਹ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। “ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਲਾਂ, ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। “ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। “ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ—ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ–ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

TAGS

Giani Kuldeep Singh

Trending news

jalandhar
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ
Giani Kuldeep Singh
ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Shatank Yog 2025
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ; ਸ਼ਨੀ-ਸੂਰਜ ਯੋਗ, ਹੋਵੇਗੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ
deputy cm sukhjinder randhawa
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
himachal Assembly winter session
हिमाचल विधानसभा सत्र के आखिरी दिन चिट्टा के खिलाफ लड़ाई में एक साथ दिखा सत्ता-विपक्ष
shimla sanjauli masjid
संजौली मस्जिद में शांति के साथ जुम्मे की नमाज़; दोनों पक्षों ने जताई संयम की अपील
Aamitabh Bachchan
ਕੱਪੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ... ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਡ੍ਰੈਸ ਵੇਖ ਭੜਕੇ Amitabh Bachchan, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਈ ਝ
IndiGo
IndiGo ਦੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ; ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Ekta Sangharsh
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ BKU ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੋਸ
Akali Dal President Sukhbir Badal
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ: ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ