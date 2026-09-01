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ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

Gidderbaha News: ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 01, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:01 PM IST
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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