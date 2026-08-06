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ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ

Giddha Coach Pal Singh Samaon News: ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 06, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:41 PM IST
ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ; ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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