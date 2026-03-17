ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Gippy Grewal Threat Call: ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:30 PM IST

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Gippy Grewal Threat Call: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ, ਗਿੱਪੀ? ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਪੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਟਣ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ 'ਫਿਲਮ' ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ; ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ' ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ...

ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਦਲ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ  ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ !

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ - ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਭਰਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ - ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 'ਭਰਾ' ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਿਓ। ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।"

2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਹਾਂ (ਉਰਫ਼ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਬੁੱਢਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 31 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Trending news

patiala news
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! 8000 करोड़ के नुकसान के बीच लेंगे कड़े फैसले, बढ़ सकते टैक्स
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ
Gippy Grewal Threat Call
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Gas Cylinder Shortage
गैस सिलेंडर की कमी पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी: हमीरपुर में NSUI का प्रदर्शन
Kisan Mazdoor Morcha Protest Amritsar
22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
mandi accident news
मंडी के सराज में फिर दर्दनाक हादसा! गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौके पर मौ
fatehgarh sahib
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ
Jalalabad news
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Zamirpal Kaur Bajwa
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਮੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ