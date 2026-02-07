Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3100982
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਓਮਾਨ ’ਚ ਫਸੀ ਲੜਕੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਘਰ, ਸੁਣਾਈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:26 AM IST

Trending Photos

ਓਮਾਨ ’ਚ ਫਸੀ ਲੜਕੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਘਰ, ਸੁਣਾਈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਪੂਰਥਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਓਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਮਾਰਪੀਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੀੜਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ।

TAGS

Sant Seechewal

Trending news

punjab murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਔਰਤ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, BCCI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ?
Sant Seechewal
ਓਮਾਨ ’ਚ ਫਸੀ ਲੜਕੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੀ ਘਰ
accident
ਟਰੱਕ-ਕਾਰ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਤ
Vande Bharat Express
ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇਗੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
Vikrant Massey
Vikrant Massey ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ? ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: ਸਿਰਫ਼ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ... ਇਹ 8 ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ
thyroid cancer in men
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ Thyroid Cancer ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣ
parent workshop
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ Parent Workshop, 27 ਲੱਖ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
punjab weather
ਮੀਂਹ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ... 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ