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ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ; ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ

Ludhiana Girlfriend Boyfriend Attack News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 15, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:53 PM IST
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ; ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ; ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ
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