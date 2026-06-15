/ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂ; ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ

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Ludhiana Girlfriend Boyfriend Attack News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਭੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਿਆ ਪਾਇਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਲੱਕ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾਕਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਖਮੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਰਾ, ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।