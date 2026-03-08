ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ, GMADA ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3136 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ

GMADA E-Auction 2026: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 2018.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ 1118.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Trending Photos
ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 3136.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ 2018.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ 1118.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।