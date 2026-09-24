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GMADA ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

ED Raid: ਮੋਹਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 24, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:56 AM IST
GMADA ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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