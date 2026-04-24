ਕੁਰਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ

Gmada Mohali Case: Greater Mohali Area Development Authority (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Permanent Lok Adalat Mohali ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ (ਕੁਰਕ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਐੱਲਈਡੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-10 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੀੜਤ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ Sakshi Sahni ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।