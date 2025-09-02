46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚ
46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚ

Mohali News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:07 PM IST

46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਟੈਚ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਫਰਨੀਚਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2013 ਤੋਂ ਲੜਾਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਢੋਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”

ਗਮਾਡਾ ਕਰੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ LA ਗਮਾਡਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

