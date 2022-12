ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

GNDU, Amritsar get A grade by NAAC: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੈਕ (NAAC) ਦੇ A++ ਗ੍ਰੇਡ ’ਚ 3.85 ਸੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਏ. (CGPA) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ (valid for 7 years) ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

Higher Education Minister Gurmeet Singh @Meet_Hayer has congratulated the Guru Nanak Dev University, Amritsar for the crowning glory in the form of attaining the 3.85 CGPA at A++ Grade of the National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 21, 2022