ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold-Silver Rate: ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:01 PM IST

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold-Silver Rate: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,23,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 916 ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਜਾਂ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1,16,912 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1,13,499 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ।

ਅੱਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

 

  ਸ਼ੁੱਧਤਾ

  ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

  ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 

  ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ?

  ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

  999 (24 ਕੈਰੇਟ)

  127633

  123907

  3726 ਸਸਤਾ

  ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

  995 (23 ਕੈਰੇਟ)

  127122

  123411

   3711 ਸਸਤਾ

  ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

  916 (22 ਕੈਰੇਟ)

  116912

  113499

  3413 ਸਸਤਾ

  ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

  750 (18 ਕੈਰੇਟ) 

  95725

  92930

  2795 ਸਸਤਾ

  ਸੋਨਾ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)

  585 (14 ਕੈਰੇਟ)

  74665

  70486

   4179 ਸਸਤਾ

  ਚਾਂਦੀ (ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋ)

  999

  163050

  152501

  10549 ਸਸਤਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

IBJA ਦਰ (ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025)

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ):
ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ: 1,26,730 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ: 1,27,633 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰ (999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ):
ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਰ: 1,60,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਰ: 1,63,050 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GST ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। IBJA ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

