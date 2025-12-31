Advertisement
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ; ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਹਾਲ?

Gold and Silver Price Today: ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 0.8% ਵਧੀਆਂ, ਜੋ $4364.70 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ।

Reported By:  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:28 PM IST

Gold and Silver Price Today: ਨਵੇਂ ਸਾਲ, 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 6,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 0.8% ਵਧੀਆਂ, ਜੋ $4364.70 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ?

31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,24,550 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 320 ਘਟ ਕੇ 1,35,880 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,01,910 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

MCX ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ 0.57% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,35,891 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ 5.62% ਡਿੱਗ ਕੇ 2,23,900 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

IBJA ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ

ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਜਿਊਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (https://ibjarates.com) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 133,099 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ 1.38 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,21,919 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 99,824 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ 14-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 77,863 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ 14,124 ਜਾਂ 5.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 2,36,888 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ 782 1,35,884 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2,32,228 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,35,618 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2025 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਪਾਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਸੋਨਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ?

2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ, ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $4,500 ਤੋਂ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

