ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

Gold Price: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Gold Price: ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ।