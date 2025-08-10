ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

Gold Price: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:44 AM IST

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

Gold Price: ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 500 ਤੋਂ 1000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੈਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 99,330 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 99,600 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ

  • ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
  • ਚਾਂਦੀ (999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ): 1,12,473 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
  • ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
  • ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ  1,11,200 ਅਤੇ  1,15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • 375 ਹਾਲਮਾਰਕ: 37.5% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ
  • 585 ਹਾਲਮਾਰਕ: 58.5% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ
  • 750 ਹਾਲਮਾਰਕ: 75% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ
  • 916 ਹਾਲਮਾਰਕ: 91.6% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ (22 ਕੈਰੇਟ)
  • 990 ਹਾਲਮਾਰਕ: 99% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ
  • 999 ਹਾਲਮਾਰਕ: 99.9% ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ)
  • BIS (ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼) ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ

  • ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਸਹੂਲਤ: 8955 6644 33 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ SMS ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
  • ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟਸ IBJA ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ibjarates.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ।

