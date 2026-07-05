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ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 05, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:59 PM IST
ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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