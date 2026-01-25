ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, Video ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੀਜ਼ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Trending Photos
ਅ੍ਰਮਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੀਜ਼ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।