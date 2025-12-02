Advertisement
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ; ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

Inderpreet Parry Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:28 PM IST

Inderpreet Parry Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਪੈਰੀਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮਾਰਵਾਇਆ।

ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਉਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੈਰੀ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰ 26 ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੈਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰੀ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਆ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੈਰੀ ਦੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

Inderpreet Parry MurderLawrence BishnoiGoldy Brarpunjabi news

