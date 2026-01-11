ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਬੋਲੇ– “ਨਾਸਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ...

Advertisement
Goldy Kamboj vs Ravinder Amla: ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।”

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:49 PM IST

Goldy Kamboj vs Ravinder Amla: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਵਲਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ।”

ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਝਿਝਕ ਭਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਨਓਸੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬੇਵਜਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।

