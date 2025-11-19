ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ

Nabha News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਪੰਕ ਪੱਪੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Nabha News: ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਠੀ ‘ਚੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਟਰ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।