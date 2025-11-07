Advertisement
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ "ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਰੋਡ" ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Dr. Satinder Sartaj: ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:48 PM IST

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ “ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਰੋਡ” ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Dr. Satinder Sartaj: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ "ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਰੋਡ" ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਫੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਰੋਡ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੜਕ ਡਾ. ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ - ਕਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਣ ਰਾਹੀਂ - ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।

ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ - ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ - ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਰੋਡ" ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

