Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3051746
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

Machhiwara Sahib: ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ

Machhiwara Sahib: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟੱ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 12:46 PM IST

Trending Photos

Machhiwara Sahib: ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ

Machhiwara Sahib: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟੱ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਬਲਕਿ ਦਬੇ, ਕੁਚਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਖਾਤਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਰ,ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

 

TAGS

Machhiwara SahibHarjinder Singh DhamiMachhiwara Sahib Jor Melpunjabi news

Trending news

Machhiwara Sahib
ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
premanand ji maharaj
ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ​​2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
Dhurandhar
2025 ਦੀ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 900 ਕਰੋੜ
Himanshi Khurana Murder
ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
3 are early symptoms of heart attack
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Heart Attack ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
Senior Assistant Municipal Inspectors Punjab
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
Suryavanshi Record
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ
High Court Tarn taran Police
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
H-1B Visa new rule
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ Lottery ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ...
Himachal Weather
हिमाचल में कोहरे का कहर: 6 जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिरी, 3 दिन अलर्ट