Punjab Flood: ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ; ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:09 AM IST

Punjab Flood: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਵੀ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਫਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਕਰੀ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾ ’ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚਾ/ਪੱਕਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

