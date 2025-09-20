Tarn Taran News: ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ; ਕਣਕ ਦੀਆਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ
Tarn Taran News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਵਾੜ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 11 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:02 PM IST

Tarn Taran News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਵਾੜ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਸ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 11 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਕਲੱਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੋਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਚੂਸਲੇਵਾੜ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਸ਼ੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪੱਟੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਭੰਗਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਚੂਸਲੇਵਾੜ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਤੋ ਮਾਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਦਾਮ ਕਲਰਕ,ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

