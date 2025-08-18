Jalandhar Murder: ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ
Jalandhar Murder: ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:41 PM IST

Jalandhar Murder: ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਅਲੀਜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਸਪੀ. ਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਲੀਜਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਅਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਟਾਂਡਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸੁਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਹੇਠੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੁਲਿੰਦਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

