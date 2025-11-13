Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3000252
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, 10 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਬੂ

Ludhiana News: ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:58 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, 10 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਬੂ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ISI-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਂਡਲਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।

TAGS

Ludhiana NewsGrenade Attack Modulepunjabi news

Trending news

hamirpur news
हमीरपुर में चिट्टा सप्लायर ने थाना प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास
Bilaspur News
घुमारवीं डिवीजन में बिजली व्यवस्था होगी स्मार्ट, 98,590 उपभोक्ताओं को मिलेंगे आधुनिक
khandawali village news
ਲਾਲ ਈਕੋਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੰਡਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
Chamba News
चंबा में तेजधार हथियारों से हमला दो युवक घायल; गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन
Punjab news
ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ! ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ; CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆਖਰੀ
Prisoner escapes from Chandigarh hospital
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੈਦੀ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜਕੰਪ!
lavi fair
लवी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों का जलवा
delhi blast video
Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
kangana ranaut
ਬੁਰੀ ਫਸੀ Kangana Ranaut, ਅਦਾਲਾਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ