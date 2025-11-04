SGPC jatha Pakistan: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ

Sikh Pilgrims Visit Pakistan Prakash Purab 2025: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।
SGPC jatha Pakistan: ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਥਾ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਹ ਜਥਾ ਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੋਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਥਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਕ ਇਕਤਾ ਸਰੀਰਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
