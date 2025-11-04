Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2987525
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

SGPC jatha Pakistan: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ

 Sikh Pilgrims Visit Pakistan Prakash Purab 2025:  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:48 AM IST

Trending Photos

SGPC jatha Pakistan: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ

SGPC jatha Pakistan:  ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਥਾ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਹ ਜਥਾ ਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੋਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਥਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 350 Sala Shaheedi Shatabdi: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ

Add Zee News as a Preferred Source

 

ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਕ ਇਕਤਾ ਸਰੀਰਕ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amarinder Singh Raja Warring: ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

TAGS

Sikh jatha Nankana SahibSGPC jatha PakistanAkal Takht Jathedar visitpunjabi news

Trending news

Punjab news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ 'ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਟੇਟ'!
Punjab GST Collection
ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮਾਈ 'ਚ 21.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ
Sangru News
ਸੀਈਆਈਆਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੱਭੇ
Himachal Pradesh
हिमाचल सरकार ने बिजली भार युक्तिकरण से सालाना 6.72 करोड़ रुपये बचाए
Sikh jatha Nankana Sahib
ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਇਆ ਰਵਾਨਾ
Guru Tegh Bahadur Sacrifice
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ
Ludhiana News
'ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ' ਨੇ ਪਾਗਲ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ
Amarinder singh raja warring
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
PCA News
ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ