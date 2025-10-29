Ludhiana News: ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ; ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ

Advertisement
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 09:02 AM IST

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਈਟੀਓ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

