GST Raids: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

GST Raids: ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
GST Raids: ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਵੇਲੀਅਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਮਨੀ ਰਾਮ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵੇਲੀਅਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਮਨੀ ਰਾਮ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਟਲ਼ਿਆ
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Raj Bhavan Name Changed: ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ 'ਲੋਕ ਭਵਨ' ਰੱਖਿਆ; ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ