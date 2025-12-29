Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3057345
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:09 PM IST

Trending Photos

ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਮੋਰਿੰਡਾ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ । 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲਨ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਕਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ।

ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Charanjit singh chani

Trending news

Punjab Cabinet Meeting
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਏ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
Shrezal Guleria
मंडी की श्रेजल बनीं भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर, AFCAT में 12वीं रैंक हासिल
Charanjit singh chani
ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
MNREGA
मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल! शिमला में CM सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस का बड़ा धरना
Sultanpur Lodhi news
ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ: ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
Actor Varun Dhawan
ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, Angel ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Delhi stray dog survey
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਭਾਉਣ ਇਹ ਡਿਊਟੀ
New Rules January 2026
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ
prostate cancer test
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ