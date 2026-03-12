Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3138469
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਫੜੇ

Gurdaspur Robbery Case: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 06:32 PM IST

Trending Photos

ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਫੜੇ

Gurdaspur Robbery Case: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਵਰੁਣ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਿਅਰ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੂਟਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

Gurdaspur Robbery CaseNihang Singh Disguise Robberypunjabi news

Trending news

CM Sukhvinder Singh Sukhu
थर्ड फ्रंट पर CM सुक्खू का बड़ा बयान—“जिसे जाना है जाए”, जयराम पर भी बोला तीखा हमला
Mohali News
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 818 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
Nahan news
LPG को लेकर अपडेट! गैस की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर न दें ध्यान: खाद्य आपूर्ति विभाग
kotkapura news
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਰੂਪ ਬਰਾਮਦ
Nurpur news
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घर में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
bathinda news
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲਿੰਡਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
Jalandhar Drug Death
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Kapurthala news
ਅਮਰੀਕਾ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ
Punjab Vidhan Sabha News
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ- ਚੀਮਾ
pm kisan yojana
ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2000 ਰੁਪਏ! ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਕਰੋ ਜਾਂਚ