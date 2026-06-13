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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ, 69,801 ਵੋਟਰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 69,801 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 13, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:19 AM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ, 69,801 ਵੋਟਰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ, 69,801 ਵੋਟਰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ
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