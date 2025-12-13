Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3039913
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਲੁੱਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Gurdaspur Fake Robbery Case News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:00 PM IST

Trending Photos

1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੜਪਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਲੁੱਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Gurdaspur Fake Robbery Case News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੜਪਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤੱਥ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਹੜਪਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

TAGS

Gurdaspur NewsFake Robbery CaseFalse Loot Claim

Trending news

blo protest
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Ludhiana hotel murder
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਪਤ ਅੰਗ; ਅੱਗਿਓਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ...
Kisan Jathebandi
ਸੰਸਦ ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Unlucky plants for home
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੌਦੇ; ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
Zila Parishad elections
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ-ਡੀਆਈਜੀ
Lionel Messi in Kolkata
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ
maruti discount offer
ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ; 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Zila Parishad elections
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ
Bike rider Molests Girl
ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ; ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ