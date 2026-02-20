Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3116768
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਗੁੰਮ

Gurdaspur News: ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:40 PM IST

Trending Photos

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਗੁੰਮ

Gurdaspur News: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੂਟ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੀੜਤ ਸਕਸ਼ਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵਰਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੀੜਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪਾਰਸਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਸਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

TAGS

Gurdaspur NewsSpeed Post Parcel Lostpunjabi news

Trending news

Hola Mohalla 2026
ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
Gurdaspur News
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਗੁੰਮ
Fatehgarh Sahib Grant Scam
2024 ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ
Punjab Congress leader Arrest
ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Goindwal Sahib suicide case
BSC ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Khanna Girl Sucide News
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
Punjab 96 IAS PCS transfer list
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ, 96 IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ
Development Officer Suspend
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Vikramjit Singh Sahney News
MP ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ