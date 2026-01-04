Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3063400
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:23 PM IST

Trending Photos

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜਿਹੀ ਚਮਕੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ।

ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Gurdaspur

Trending news

Gurdaspur
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery
Sri Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ
# Haryana School News
bb satwant kaur
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
Punjab Congress Clashes
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ; ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਕਲੇਸ਼
baba ram rahim
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ
Shiromani Akali Dal Leader
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
BSNL
BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2GB ਡਾਟਾ
undefined
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
tarn taran firing
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ Medical Store 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ