ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery

ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜਿਹੀ ਚਮਕੀ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ।
ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ’ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।