ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਮ

Gurlej Akhtar and Kulwinder Kally welcome baby girl news: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।"

ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂਏਟ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

